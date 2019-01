Asse Napoli-PSG. Allan, Koulibaly e la Qatar Sports Investments

Complice il forte interesse del PSG per Allan, sull'asse Napoli-Parigi potrebbe presto concretizzarsi una partnership ad ampio respiro. Come riporta Il Mattino, infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando ad un accordo commerciale con il fondo Qatar Sports Investments guidato dall'emiro Al Thani, proprietario proprio del club transalpino. In quest'ottica il parigini hanno ribadito con forza l'interesse per il mediano brasiliano, che il numero uno partenopeo punta a vedere per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro, ma anche per Kalidou Koulibaly in vista dell'estate. In quest'ottica assume un peso specifico rilevante anche l'incontro che lo stesso ADL avrà oggi con l'ad Andrea Chiavelli.