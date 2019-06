Asse Napoli-Torino: Ancelotti vuole Baselli. Verdi-Mario Rui contropartite

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un primo contatto, fra Napoli e Torino, secondo Tuttosport è già andato in scena. Ma vista la complessità dell'operazione servirà riparlarne con calma a tempo debito. Il Napoli, su spinta di Carlo Ancelotti, ha messo nel mirino il centrocampista granata Daniele Baselli (che piace anche alla Lazio). Il Toro non lo considera incedibile e potrebbe decidere di sacrificarlo per arrivare a due giocatori azzurri che Mazzarri allenerebbe molto volentieri.

Mario Rui e Verdi per i granata - Il terzino sinistro, per il quotidiano, ha una valutazione da 13 milioni di euro, mentre il prezzo di Verdi è inferiore ai 25 milioni spesi dal Napoli solo 12 mesi fa e lo stesso giocatore avrebbe già dato la propria disponibilità ad indossare la maglia granata.