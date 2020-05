Asse Torino-Spezia sul mercato: Vagnati segue Scuffet e Maggiore

Asse Torino-Spezia sul mercato. Come si legge sulle pagine di Tuttosport il principale obiettivo per iniziare il processo di svecchiamento del tris di portieri granata, tutti over 30, resta Simone Scuffet, ex enfant prodige dell’Udinese in forza allo Spezia che ne detiene il diritto di riscatto a fine campionato. I rapporti tra il ds granata ed il club ligure sono ottimi, con Vagnati che ha messo nel mirino un altro giocatore degli aquilotti: si tratta del giovane centrocampista classe '98 Giulio Maggiore.