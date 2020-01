Asse Torino-Udinese, incontro per Fofana. Altri tre giocatori in ballo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe riguardare ben quattro giocatori l'asse di mercato che lega in questo gennaio Torino e Udinese. Come riporta Tuttosport i friulani sono interessati da tempo a Vittorio Parigini, esterno ai margini del collettivo di Walter Mazzarri, così come a Simone Edera, altro esubero del Toro. In quest'ottica il ds Bava sta tenendo sotto osservazione Stefano Okaka, attaccante dei bianconeri già allenato dal tecnico toscano al Watford, e Seko Fofana.

Per il primo molto dipenderà dall'eventuale cessione di Simone Zaza, mentre per l'ivoriano sarebbe già in programma un incontro all'inizio della prossima settimana.