Assemblea di A, arrivano i dirigenti: ecco Baldissoni, Marotta e Perinetti

Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

Stanno iniziando ad arrivare dirigenti e uomini mercato in Lega, in Via Rosellini, dove è atteso a breve l'inizio dell'Assemblea di Lega. Tra quelli arrivati ci sono Mauro Baldissoni, dg della Roma, Pietro Accardi, ds dell'Empoli. Poi Giorgio Perinetti del Genoa e Umberto Marino dell'Atalanta. Presenti per l'Inter, ma entrati dall'entrata secondaria, Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello.