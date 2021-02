Assemblea FIGC in corso, Calcagno: "Crescita e redistribuzione risorse parole chiave del futuro"

"Crescita e redistribuzione delle risorse saranno le parole chiave del nostro futuro". Lo ha dichiarato Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, durante l’assemblea elettiva della FIGC. Poi ha proseguito: "Ridistribuire meglio le risorse è alla base delle riforma dei campionati. La più grande responsabilità è capire chi in futuro potrà fare calcio a livello professionistico. La Federazione avrà un ruolo importante e ci sarà bisogno di una politica attiva federale. I calciatori daranno fiducia a Gravina". Infine un monito al mondo del calcio: "Il sistema solidaristico in una fase di crisi come questo deve essere un perno per ripartire. ll comportamento dei calciatori è stato responsabile durante il Covid e tutti abbiamo fatto la nostra parte".