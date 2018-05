Assemblea Lega A, MediaPro non esclude il canale tematico

Fonte: da Milano, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importante novità dall'Assemblea di Lega di A in corso in questi istanti. Mediapro ha presentato alla Lega Serie A le garanzie annunciate da giorni ma ritiene che la soluzione del canale tematico "non debba esserci preclusa: è diventata oggi un'alternativa necessaria a commercializzare in modo efficace e proficuo i diritti tv, oltre a consentire di evitare ulteriori attacchi di Sky". Gli spagnoli hanno presentato la fidejussione della controllante Imagina, che ha un patrimonio netto di circa 400 milioni di euro, e la delibera del versamento di 186 milioni di euro come garanzia da depositare presso il Banco Santander. Se il closing per l'ingresso nel gruppo spagnolo del fondo cinese Orient Hontai non si dovesse concludere a giugno, Imagina si impegna a fornire alla Lega una fidejussione "a garanzia dell'intero importo", ha specificato nella lettera MediaPro, che ha con la Lega un contratto triennale da 1,05 miliardi di euro.