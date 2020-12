Assembramento in vetta: tutte a inseguire il Milan

vedi letture

Nelle ore dei pazzi assembramenti pre natalizi nel centro delle città più importanti d’Italia, anche il campionato di serie A non fa eccezione e mette in luce una lotta al vertice piuttosto compressa, complice la frenata della capolista Milan in casa contro il Parma.

Tanto più che quasi tutte le altre contendenti al vertice il proprio lo hanno fatto fino in fondo, portando a casa la vittoria ed accorciando le distanze rispetto alla prima posizione della classifica.

Dopo le delusioni di Coppa, la più immediata inseguitrice è l’Inter di Conte: affamata di successo e di rivalsa per assorbire il flop europeo, il tecnico dei nerazzurri ha conquistato una vittoria al cardiopalma a Cagliari, anche con l’aiuto di quel piano B tanto invocato e materializzatosi attraverso il cambio di modulo che ha contribuito al ribaltone sardo, pur senza risolvere l’oggettivo problema della difficoltà nel concretizzare le tantissime occasioni costruite.

Una marcia che prosegue anche per la Juventus, rientrata in quadro dopo la rimonta nel Derby e l’exploit di Barcellona. Successo faticoso ma importante contro il Genoa e sensazione di voler dire la propria anche in campionato dopo la dimostrazione di forza catalana.

Non perde un colpo nemmeno il Napoli di Gattuso, che in attesa di confrontarsi al vertice con i nerazzurri nell’infrasettimanale, trova la rimonta contro la Sampdoria e manifesta numeri che al netti di penalizzazioni e sconfitte a tavolino, sarebbero da vertice. Il tutto senza il proprio uomo simbolo Osimhen. Insomma una squadra operaia ma di qualità, che non ci sta a recitare la parte di comparsa, ma che nell’assembramento di cui sopra vuole emergere come prima della fila quando conterà davvero.