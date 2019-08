Assist del PSV al Napoli, Van Bommel scarica Lozano: "Non mi serviva"

© foto di PhotoViews

Il PSV Eindhoven scarica Hirving Lozano e confeziona un ottimo assist per il Napoli. Dopo l'esclusione dell'esterno d'attacco messicano dalla gara inaugurale di Eredivisie, 1-1 ieri sul campo del Twente, l'allenatore dei biancorossi Mark van Bommel si è espresso così in conferenza stampa: "Ho scelto altri giocatori perché con loro avevo migliori possibilità di vincere la partita. Non sto dicendo che Lozano non sia bravo, ma che preferivo avere altri calciatori in campo. Hirving già ceduto? No, semplicemente non avevo bisogno di lui".