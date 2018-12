Il Gallo canta e sblocca Sassuolo-Torino. Granata in vantaggio al 55’ con il sesto gol in campionato di Andrea Belotti, che raccoglie il bell’invito di Zaza e appena entrato in area incrocia col destro alle spalle di Consigli. L’intesa funziona, Belotti torna al gol, il Torino è in vantaggio per 1-0 sul Sassuolo a Reggio Emilia poco prima dell’ora di gioco.