© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rade Krunic è pronto per essere segnalato tra i calciatori da acquistare nella prossima estate da parte delle big. La conferma, probabilmente, è arrivata nella sfida odierna tra SPAL ed Empoli. Il bosniaco ha ispirato la manovra toscana con un assist per Caputo – valso l’1-1 momentaneo – oltre aver segnato da circa venti metri poco prima dell’intervallo. Un destro terrificante che ha sorpreso Gomis, non all’incrocio ma comunque utile a portare i toscani sull’1-2 prima di subire il secondo gol spallino. Il classe ‘93 sta comunque mostrando il suo valore in Serie A, facendo capire che in questa categoria ci può stare e può ancora migliorare. Lo sapranno certamente i direttori sportivi dei club sulle sue tracce, che avranno registrato la prestazione positiva per continuare a seguirlo. Lo avrà certamente capito il presidente Fabrizio Corsi che, in futuro, potrà operare una nuova importante plusvalenza. Basterà soltanto attendere giugno per capire quale sarà il futuro dell’ex Verona.