Assist, gol e polemiche. Nel derby di Simeone c'è un po' di tutto

© foto di Federico De Luca

"Simeone è tornato", aveva candidamente ammesso nelle scorse ore, in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli. Che aveva usato la dialettica pubblica per spronare e motivare ulteriormente il suo centravanti titolare, tornato al gol contro il Sassuolo dopo un digiuno durante ben 10 partite. E infatti oggi, nel derby contro l'Empoli, è arrivata anche la seconda rete consecutiva che in parte certifica quanto detto dell'allenatore gigliato.

Ma nella partita del Cholito c'è anche tanto altro: un assist, bello e utile, per il pareggio di Mirallas. Poi il solito movimento per i compagni, un lavoro oscuro non sempre sottolineato, altri gol 'divorati' davanti al portiere ma pure un'esultanza fin troppo polemica dopo la rete del 2-1. Perché il Franchi, spazientitosi per i continui errori dell'argentino sottoporta nelle scorse settimane, si era acceso per un contropiede cestinato da Simeone pochi minuti prima del gol. E non aveva fatto niente per nascondere il proprio disappunto nei suoi confronti. E così, dopo il gol di testa su cross al bacio di Biraghi, l'ex Genoa si è sfogato portando il dito al naso per 'protestare' contro questo trattamento. Un gesto spontaneo, istintivo, arrivato in risposta a dei fischi che il giocatore probabilmente riteneva ingenerosi. Ma in parte esagerato, vista la recente storia pregressa del Cholito e soprattutto il suo complicato rapporto col gol in questa prima parte di stagione.