Asso di Bastoni: presente gialloblù e futuro tutto da scrivere

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Le voci sono già tra le più disparate, ma il futuro di Alessandro Bastoni è ancora tutto da scrivere: dopo una prima parte di stagione passata in panchina e una una intermedia da grande protagonista, da unico classe 1999 titolare indiscusso in Serie A (è arrivata presto l'esplosione del coetaneo Zaniolo), il giocatore di scuola Atalanta ma comprato per una cifra incredibile dall'Inter nella scorsa estate, non ha dimostrato di valere, ancora, la maglia da titolare di una squadra che ancora una volta l'anno prossimo dovrà ripartire alla ricerca di certezze e non di scommesse. Quella fatta su Bastoni sembra essere comunque altamente remunerativa: nonostante qualche alto e basso il centrale classe '99 sembra essere destinato a diventare uno dei pilastri del calcio italiano che verrà, dopo aver aiutato il Parma a raggiungere la salvezza. Le panchine dell'ultimo periodo non hanno cambiato l'idea degli addetti ai lavori su di lui, che ora cerca una nuova sistemazione. In nerazzurro potrebbe fare al massimo la quarta se non quinta scelta, mentre una permanenza a Parma, club legato da eccellenti rapporti ai nerazzurri non è da escludere, anzi ad oggi sembra quasi la soluzione più probabile.