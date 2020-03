Asta e raccolta per il San Martino: Samp in campo per affrontare l'emergenza Coronavirus

vedi letture

L'emergenza COVID-19 non ha lasciato indifferente l'ambiente Sampdoria. In un momento complicato per l'Italia, la società blucerchiata è scesa in campo ieri per raccogliere fondi da destinare al Policlinico San Martino di Genova. I primi ad attivarsi sono stati i tifosi, con il cuore pulsante della Gradinata Sud e della Federclubs - l'unione dei clubs blucerchiati - che hanno chiesto con un comunicato congiunto di essere disposti a convertire la quota abbonati della sfida contro il Verona, giocatasi a porte chiuse, all'ospedale genovese. La richiesta però non è stata esaudita dal club di Corte Lambruschini, fra i più colpiti dal virus, che in una nota ufficiale ha annunciato che "in questa particolare situazione, con gli uffici chiusi e la maggior parte del personale in quarantena, si tratta di un’iniziativa complicata da realizzare sotto tutti i punti di vista (organizzativo, amministrativo, fiscale) e con una tempistica lunga che non potrebbe consentire un aiuto immediato, e quanto mai opportuno, all'Ospedale San Martino".

Raccolte per il San Martino e non solo - La Samp però non è rimasta con le mani in mano e ha subito contribuito alla raccolta fondi, con una donazione da parte di tutti i tesserati, per il San Martino, invitando tutti i sostenitori ad unirsi alla raccolta. Alla raccolta fondi per l'ospedale genovese va aggiunta anche l'asta su Charity Stars, che scadrà alle 18 del 19 marzo, delle mute da gioco utilizzate nel match contro i gialloblu di Ivan Juric, a cui vanno aggiunte anche le speciali magliette dedicate alla giornata internazionale della donna e utilizzate dai ragazzi di Claudio Ranieri nel riscaldamento. Il ricavato sarà devoluto all'Ospedale Sacco di Milano, l'Ospedale San Matteo di Pavia, l'Ospedale Spallanzani di Roma e la Croce Rossa Italiana.

Concorso per i bimbi - Un occhio di riguardo anche per i piccoli tifosi. Si chiama "#Iorestoa casa e disegno la Samp" l'iniziativa della società che ha invitato tutti i bambini, rimasti a casa per la chiusura di scuole e asili, a inviare i propri disegni che poi verranno pubblicati sui canali ufficiali. Il tema principale è inutile dirlo: i colori blucerchiati. Per divertirsi disegnando la propria squadra del cuore.