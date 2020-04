Asta italiana per Tonali: dopo Juventus e Inter, si inserisce il Milan

vedi letture

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Sandro Tonali, regista e talento di casa Brescia. Juventus e Inter restano forti sul giocatore per il quale però Massimo Cellino continua a chiedere 50 milioni di euro.La Vecchia Signora potrebbe inserire nella trattativa Hans Nicolussi Caviglia, ora in prestito al Perugia in Serie B. E mentre in Europa, Tonali piace a Manchester City e Paris Saint-Germain, in Italia si inserisce anche il Milan. I rossoneri, per il capelluto regista delle Rondinelle, potrebbero mettere sul piatto come parziali contropartite, i cartellini del portiere Alessandro Plizzari e del difensore Matteo Gabbia.