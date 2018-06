Asta per Barella, al Cagliari ha chiesto informazioni anche il Liverpool

© foto di Federico Gaetano

E' il Liverpool l'ultima squadra che s'è inserita nella corsa per Nicolò Barella, centrocampista classe '97 di proprietà del Cagliari. Sulle tracce della giovane mezzala ci sono anche due club italiani: Roma e soprattutto Inter.

La sua valutazione si aggira sui 40 milioni di euro: in caso di addio, il ds Carli proverà a chiudere per Lucas Castro del ChievoVerona.