Asta per Chiesa, ora la Fiorentina fissa il prezzo: servono 80 mln di euro

La Fiorentina ha fissato il prezzo di Federico Chiesa. Come riportato da Sportmediaset, il club viola ha fatto sapere a tutte le pretendenti che per acquistare il talento classe '97 serviranno 80 milioni di euro e non saranno ammesse contropartite tecniche.

Napoli, Inter e Juventus le società italiane interessate al ragazzo.