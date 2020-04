Asta per Ferran Torres del Valencia: il Real Madrid sorpassa la Juve e il Dortmund

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'asta europea che si è scatenata, di fatto, per il ventenne del Valencia Ferran Torres. La Juventus è da tempo sulle tracce del giocatore, esterno d'attacco considerato erede ideale di Douglas Costa. Però il Borussia Dortmund è ben più che un'ipotesi, soprattutto in caso di cessione della baby star Jadon Sancho. In tutto questo, però, in pole ci sarebbe il Real Madrid: le Merengues vogliono cedere Gareth Bale e puntar forte sul classe 2000 del Valencia.