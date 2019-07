Aston Villa su Perin, la richiesta della Juve non cambia: 15 mln di euro

Aston Villa sulle tracce di Mattia Perin. Come via abbiamo riportato nella serata di ieri, la missione inglese di Fabio Paratici è servita anche per discutere coi villans della possibilità di un trasferimento in Premier League dell'ex portiere del Genoa.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la valutazione che il club bianconero fa del portiere classe '92 non cambia: 15 milioni di euro. La stessa cifra che aveva permesso al Benfica di chiudere, salvo poi fare dietrofront.