Atalalanta, Gasperini: "Vogliamo regalare un sogno ai nostri tifosi"

Gian Piero Gasperini ha analizzato il successo dell'Atalanta sul Genoa ai microfoni di Sky Sport: "Sono state tutte partite importanti, questa ancora di più. Man mano che ci si avvicina alla fine sono tutte determinanti, la matematica dice che mancano pochi punti. È una vittoria che ci mette in condizione di affrontare la finale di Coppa Italia nel migliore dei modi. È una squadra straordinaria per la testa di tutti i calciatori, questo è l'aspetto più importante poi viene tutto il resto. Durante la settimana anche noi ci poniamo delle domande, ma man mano che ci avviciniamo alla gara sparisce ogni timore e quando siamo in prossimità della partita abbiamo solo voglia di giocare. Oggi era difficile perché era la prima partita che giocavamo di pomeriggio da molto tempo e non c'era freschezza in molti, ma abbiamo sopperito nel secondo tempo. Futuro? In questo momento stiamo vivendo qualcosa di fantastico, tutti questi discorsi non li capisco, con il presidente ho un grande rapporto e conosce le mie idee. Dobbiamo arrivare a questo punto, poi non so che futuro avrà l'Atalanta, ma oggi come oggi non ci interessa. Siamo tutti concentrati nel dare soddisfazione a questa gente che ci sta seguendo con entusiasmo. Bergamo non è Roma o Napoli, ci seguono in migliaia, verranno anche a Roma. Non possiamo sbagliare, vogliamo regalare un sogno a questa gente".

"Sono tanti anni che alleno ma la consacrazione ce l'ho in questo momento perché sto ottenendo risultati. Stiamo facendo il record di punti, se i risultati fossero più altalenanti come mi è successo a Genoa il mio lavoro non sarebbe stato così valorizzato. Credo che il risultato sia importante, per ottenerlo credo che una squadra che gioca un buon calcio abbia più possibilità. Oggi giocando il primo tempo in quel modo non avevamo profondità e coraggio, per caratteristiche. Il primo tempo è stato un po' involuto, i giocatori erano gli stessi e più freschi che nella ripresa. Con riferimenti più consoni è andata bene. Avevamo gli spazi per chiuderla e abbiamo corso dei rischi, se provi a chiuderla devi correre di meno. Si fa risultato in molti modi, questo è il mio concetto. L'unica cosa che dirò ai ragazzi martedì è che con un avversario tramortito dovevamo chiuderla, invece abbiamo provato a gestirla. Sono contento per Barrow, è un bravissimo ragazzo che ha vissuto una stagione difficile. Ha preso un colpo e non riusciva a stare in piedi. Gli ho detto che avrebbe potuto segnare e teneva gli occhi bassi. Io gli ho detto di alzarli e lui mi ha risposto che per rispetto con i suoi genitori li tiene sempre bassi. Spero che questo gol per lui significhi delle soddisfazioni. I miglioramenti me li hanno dati i ragazzi, anche se è presto per fare consultivi. Sono sempre loro in campo con le loro giocate a darmi delle idee, perché Ilicic ha delle caratteristiche, il Papu ne ha altre, Duvan rispetto a come pensavamo di giocare abbiamo dovuto sfruttare le sue caratteristiche. L'interscambiabilità di certi ruoli viene giocando insieme, riesci a mettere in campo queste cose facendo tante partite insieme e con l'intelligenza dei giocatori. I risultati favoriscono tutto questo, ma il clima anche nelle difficoltà iniziali è sempre stato quello".