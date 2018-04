Atalanta, 14 occasioni a partita... sprecate. Non segnare rende prevedibili

L'Atalanta costruisce 14 occasioni a partita. Un numero enorme, maggiore anche rispetto a quelle che la sopravanzano in classifica. Solo Juventus e Napoli, nelle ultime settimane, hanno costruito più possibilità offensive, anche se la media non si discosta poi tanto. Invece Roma, Lazio e Inter, pur essendo sopra le 10 a partita, non si avvicinano comunque ai nerazzurri.

Il problema, quindi, non è tanto creare, quanto realizzare. Un'avversione al gol che Petagna ha dimostrato anche la scorsa stagione, comunque mascherato dalla vena di Andrea Conti e Mattia Caldara. Incredibile il rendimento dell'esterno destro, ora al Milan, e ineccepibile guardare ora la casella, malinconicamente vuota, dell'olandese Hateboer, incapace di segnare fino a qui.

L'Atalanta quindi crea più di tutti, ma poi non riesce mai a mettersi nella posizione, comoda, di gestire e magari ripartire in contropiede. Nella passata annata, invece, l'1-0 era praticamente una certezza, con gli spazi che si aprivano e Gomez che poteva puntare la porta nell'uno contro uno. Così è molto più difficile. I bergamaschi giocano da grande, ma manca il realizzatore, quello che non può essere né Petagna né Cornelius, probabilmente perché non hanno nelle corde la vena realizzativa del grande campione. Forse Barrow, ma per il calcio italiano un diciannovenne appare troppo giovane per essere impiegato con continuità.