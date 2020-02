Atalanta, 27 anni senza vincere al Franchi. Serve la miglior Dea per i 3 punti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un momento di appannamento può starci in un campionato, ma il punto conquistato in due gare casalinghe ha portato a qualche naturale borbottio. Normale quando ti abitui a vincere - spesso con tanti gol di scarto - esprimendo un gran bel gioco. Quando cali di ritmo inevitabilmente può ricevere qualche critica anche se ti chiami Atalanta e stai andando oltre ogni aspettativa.

Inoltre si avvicina una trasferta un po' particolare per i nerazzurri, negli ultimi periodi i toni si sono accesi sia dentro che fuori al campo. Gasperini ha provato a gettare acqua sul fuoco, ma i temi per questa sfida sono tanti: entrambe vogliono portare a casa il bottino pieno, il Franchi sarà inevitabilmente incandescente.

27 ANNI SENZA SUCCESSI - Ormai Firenze è diventata un vero e proprio tabù per l'Atalanta. L'ultimo successo risale al 3 gennaio 1993, un 1-0 firmato da Carlo Perrone. Da quel momento in poi gli orobici non hanno trovato più la vittoria, nemmeno sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. Con il tecnico di Grugliasco 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 gare, comprese due edizioni della Coppa Italia (3-3 del febbraio 2019 e la sconfitta di qualche settimana fa negli ottavi). Il riscatto per una prova opaca passa anche dai numeri e dai precedenti che non sorridono assolutamente alla Dea.

CAMBIO DI PASSO - In questa seconda fase di campionato ci dovrà essere un cambio di passo, non solo per quanto riguarda i risultati. Manca l'approccio giusto in alcune gare e, come ribadito da Gasperini, tante partite sono scivolate via troppo facilmente. In trasferta l'andamento è uno dei migliori del campionato, soltanto Juventus e Inter hanno fatto meglio. Su 11 gare sono arrivate 6 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta: in trasferta si viaggia con il ritmo giusto, ma i nerazzurri dovranno sfatare il tabù Firenze. Non solo per la classifica, ma anche per presentarsi col morale giusto al big match con la Roma.