Atalanta "30 e lode". La laurea si avvicina, ma mancano ancora altri esami

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Abbiamo fatto le elementari, le medie, le superiori e ora siamo arrivati all’università". Antonio Percassi vuole mantenere sempre i piedi per terra, ma è difficile non volare alto pensando a quello che la squadra sta esprimendo in questo momento. A Napoli è arrivata la solita prova da Atalanta, da squadra che non molla mai e recupera dopo essere andata due volte in svantaggio. Un esame complicato e difficile, superato in maniera brillante dalla banda del Gasp: la fatica e gli impegni ravvicinati non sembrano scalfire minimamente l'entusiasmo in casa nerazzurra.

ESAMI DIFFICILI - Sicuramente la prova contro il Napoli ha evidenziato ancora una volta il carattere di questa squadra, ma soprattutto sono stati messi in risalto sia i pregi che i difetti. Ancora una volta gli errori individuali hanno penalizzato gli orobici, che si sono ritrovati nuovamente a rincorrere. La linea difensiva deve migliorare sotto diversi aspetti, ma è pur vero che ogni errore viene pagato a caro prezzo. L'esame era comunque complesso, gli azzurri non sono di certo un ostacolo semplice da superare. Anche questa volta abbiamo visto comunque una squadra in grado di reagire: l'ennesima rimonta non è frutto di casualità, ma di una propensione alla sofferenza.

ILICIC 30 E LODE - Serviva il miglior studente della classe per vedere l'ennesima prestazione top. Gasperini lo ha punzecchiato in più di un'occasione, Josip Ilicic ha risposto alla grande. Terzo gol in due partite, un tiro a giro che ha regalato un punto fondamentale all'Atalanta. Terzo posto in cassaforte, ottavo risultato utile consecutivo in campionato: alcuni degli esami più complessi sono stati superati con il massimo dei voti, la classifica parla chiaro.

OBIETTIVO CAGLIARI - Ora la testa va inevitabilmente al Cagliari. Tra il ritorno da Napoli e il match di domenica ci sarà pochissimo tempo per capire come preparare al meglio un altro mini-ciclo che fa parte di un momento difficile per i nerazzurri. Non dal punto di vista dei risultati, ma per via del dispendio di energie fisiche e mentali. Ora bisogna raccogliere nuovamente tutte le forze e affrontare un Cagliari lanciatissimo: gli esami, nella vita, non finiscono mai.