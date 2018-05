Atalanta, 5 milioni per il riscatto di Cristante. Poi sarà sfida Juve-Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida Juventus-Roma per Bryan Cristante, secondo Tuttosport. L'Atalanta lo riscatterà per 5 milioni dal Benfica, poi sarà tempo ancora di mercato. La Roma ha incontrato l'agente e potrebbe mettere sul piatto 30 milioni di euro. La Juventus, da parte sua, ha in mano i solidi rapporti con la Dea costruiti negli ultimi anni. La Juve per ora ha accantonato l'idea Lorenzo Pellegrini, ma potrebbe tornare a pensarci proprio nel caso in cui i giallorossi dovesse vincere la corsa a Bryan Cristante.