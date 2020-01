Atalanta, a 2 giorni dalla chiusura del mercato manca ancora il vice Ilicic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il mercato invernale si sta per chiudere, ma l'Atalanta deve ancora trovare il suo vice Ilicic. Un ruolo difficile da coprire, soprattutto con lo sloveno in splendida forma - 13 gol in totale di cui 5 nelle ultime 3 gare - e con Duvan Zapata ritornato a disposizione dopo i guai fisici. Gasperini lo aveva chiesto a gran voce quest'estate, ma il modus operandi della società si è discostato dalle richieste del tecnico di Grugliasco. Mancano circa 36 ore al termine del calciomercato e al momento non è arrivato ancora nessuno in grado di sostituire l'ex Fiorentina e Palermo.

IDEA JANUZAJ - Nelle ultime ore un nome per quel ruolo - anche se sarebbe stato più che adattato rispetto alle sue caratteristiche naturali - era stato fatto. Adnan Januzaj è sicuramente un giocatore di qualità in grado di poter alzare l'asticella in casa Atalanta, sul belga c'era anche la Roma che però ha virato su Carles Perez.

Il talento esploso al Manchester United non è riuscito ad adattarsi alla Real Sociedad: un buon motivo per andare altrove, con il benestare della società basca. Inoltre a Bergamo potrebbe ritrovare la titolarità (in stagione spesso è entrato dalla panchina e non ha mai giocato 90') in vista degli europei: rientrare nei 23 del Belgio, vista la concorrenza, sarà davvero complicato. L'operazione al momento rimane un'incognita, bisognerà capire se il Milan troverà in lui il sostituto di Suso e se altre squadre decideranno di muoversi in queste ultime ore.

NESSUN NOME - Al momento il mercato offre poco, anche perché siamo vicino alla chiusura. Gasperini non ha chiesto direttamente il vice di Ilicic, i messaggi dell'allenatore sono stati alquanto criptici durante le varie conferenze di questo mese. Manca comunque un giocatore in grado di sostituire lo sloveno visto che sia Gomez che Zapata hanno il rispettivo comprimario. Diverse domande da porre, ma le risposte arriveranno come sempre sul campo: Genoa, Fiorentina, Roma, Valencia e Sassuolo, il mese di febbraio sarà il primo 'giudice' di questa seconda parte di stagione.