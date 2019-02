© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro minuti di assedio totale e l'Atalanta è in vantaggio: cross di Castagne da sinistra, evidentemente deviato, e sulla corsia opposta inserimento in grande velocità e potenza di Hateboer, che di testa sovrasta Padoin e insacca alle spalle di Cragno. Proteste vibranti del laterale italiano, ma il gol è regolare: l'Atalanta è in vantaggio, per il Cagliari ora quaranta minuti che non potranno prescindere da una crescita nella fase offensiva.