Atalanta a "ritmo colombiano": Gasperini può affidarsi alla coppia Zapata-Muriel per ritrovare la continuità

Le coppie-gol hanno sempre contraddistinto il calcio italiano e finalmente anche l'Atalanta sembra aver trovato il giusto incastro. Per ammissione dello stesso Muriel, il duo colombiano ha trovato maggiore intesa rispetto lo scorso anno e Gasperini può finalmente ripartire da basi concrete dopo un periodo un pochino altalenante e con qualche risultato da cancellare. L'Atalanta può ripartire dalla coppia colombiana: "Quest’anno abbiamo avuto modo di giocare di più insieme, per questo la nostra intesa è migliorata tanto". Le basi per far bene, almeno secondo Lucho, ci sono e i nerazzurri potranno ripartire dopo un momento con qualche frenata di troppo.

COPPIA-GOL - Non sono gemelli, il modo di giocare è totalmente differente. Uno tiene alta la squadra e incolla il pallone a terra quando la Dea ha bisogno di respirare, l'altro sfrutta le praterie nelle riprese e il momento di stanca degli avversari: complementari sì, oltre che connazionali, e con la voglia di lasciare un segno nella Bergamo nerazzurra. L'intesa cresce partita dopo partita, anche se il tecnico di Grugliasco preferisce ancora alternarli.

SETTIMANE DECISIVE - Siamo ancora all'inizio della stagione, ma i risultati nelle prossime settimane saranno decisivi e indirizzeranno l'annata bergamasca. Si riparte con lo Spezia, poi col Liverpool sarà il momento di giocarsi la qualificazione: sicuramente Zapata e Muriel non verranno schierati sempre dall'inizio - il Gasp dovrà fare i conti col turnover e i tantissimi impegni nell'arco di un mese -, ma i segnali positivi sono chiari e arrivano dalla coppia gol made in Colombia.