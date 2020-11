Atalanta, ad Anfield ti conviene farti piccola: tolte le big, il Liverpool fatica con le italiane

Alle volte, conviene farsi piccoli per battere una gigante. Anche se l’Atalanta studia da grande e forse lo è di già. Ma, per quanto strano possa sembrare, a Anfield contro il Liverpool le grandi hanno storicamente faticato. Juventus e Inter (due volte a testa), per esempio, non hanno mai vinto in casa dei Reds. Stesso discorso per il Milan, che sulle rive del Mersey ha giocato solo in un’occasione e perso. Mentre il Napoli l’anno scorso ha ottenuto un pareggio, ma nelle due occasioni precedenti aveva perso. Migliora la Roma: tre impegni ad Anfield, due sconfitte e una vittoria datata 2001.

Ma che fatica con le altre italiane. Se Anfield non è un campo per le tradizionali grandi del calcio italiano, altro discorso per quelle che sono, senza nulla togliere, un gradino sotto. Tutto parte dal Genoa, Coppa UEFA 1992: i rossoblù vanno ad Anfield e vincono 1-2, doppietta di Aguilera per superare la rete di Ian Rush. Nel 2009 è il turno della Fiorentina, in Champions League: Jorgensen e Gilardino firmano una delle serate più indelebili nella memoria di qualsiasi tifoso viola. Last but not least, l’Udinese: nel 2012, fase a gironi di Europa League, i friulani espugnano la roccaforte rossa. Finisce 3-2: decide il gol di Pasquale, dopo una rimonta firmata da Di Natale e Coates. Anfield, in fin dei conti, può essere terra di conquista anche per le italiane: basta farsi un po’ meno grandi.