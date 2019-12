L'esterno dell'Atalanta Guilherme Arana è destinato a lasciare Bergamo nella prossima sessione di mercato invernale, dopo 6 mesi non certo indimenticabili in nerazzurro. Arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, Arana ha faticato a trovare spazio e i due club hanno già deciso di interrompere il prestito.

Futuro in Brasile? L'esterno ha molto mercato in Brasile, dove il Gremio è avanti nella corsa con Internacional de Porto Alegre, Palmeiras e Atletico Mineiro. In Europa, invece, il suo profilo è stato valutato da Maiorca, CSKA Mosca e Galatasaray.