vedi letture

Atalanta, ag. Caldara: "Pensa solo alla Dea. Voleva tornare in famiglia"

Giuseppe Riso, agente di Mattia Caldara e di altri giocatori dell'Atalanta, ha parlato a Radio Sportiva dei suoi assistiti. "Mattia? Una grande soddisfazione vederlo sorridere e con la voglia di dimostrare il suo vero valore. Ha mostro grande sicurezza, mi è piaciuto molto. Sta attraversando un buon momento ma ancora non è al 100%. Normale dopo uno stop così lungo, ma siamo a buon punto. Aveva la necessità di tornare in famiglia, dove lo conoscono bene per le sue caratteristiche tecniche ma soprattutto umane. Credo sia stata la scelta più giusta. Il ritorno al Milan? Per adesso dobbiamo parlare di Atalanta, è ancora troppo presto per parlare di altre situazioni. Lui ha in testa solo l'Atalanta".

Su Gomez. "Lì è un'istituzione, la famiglia Percassi parte sempre da lui. Questa è la cosa più importante, poi degli aspetti contrattuali parleremo".

Su Gollini. "La sua crescita non mi stupisce, è un ragazzo molto intelligente che lavora tutti i giorni per migliorare. Le caratteristiche che ha sono importanti, aveva solo bisogno di continuità. E' pure un po' matto (ride, ndr) ha tutte le caratteristiche per diventare un grande portiere".