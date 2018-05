Atalanta, ag. Cristante: "Normale che piaccia, annata straordinaria"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bryan Cristante gioiello dell'Atalanta: dal suo rientro in Italia il centrocampista scuola Milan ha convinto sempre di più. E ora è conteso da Juventus, Inter e Lazio. Di lui, ma anche di altri suoi assistiti, come il Papu Gomez, ha parlato oggi Beppe Riso a Tuttosport: "Gomez è un esempio, trasmette energia. Se lavorerà con me? Le porte della GR Sports sono aperte a ogni elemento che ci entra da calciatore. Porto l'esempio di Palladino: da un po' di tempo gli faccio la corte, lui vuole continuare la carriera, ma gli rinnovo la proposta".

Cristante piace a tanti.

"Normale piaccia, uno così forte e protagonista di un'annata straordinaria".

Su Galliani.

"La storia la sapete. Facevo il cameriere, e lui mi ha giudicato un poco più sveglio degli altri. Questa è stata la mia fortuna".