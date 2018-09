Atalanta, ag. Gomez: "E' vero, il Napoli ci aveva fatto un'ideuzza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giuseppe Riso, procuratore tra gli altri di Sime Vrsaljko e Alejandro Gomez, parla ai microfoni di Radio Marte: "Lo scorso gennaio ci sono stati alcuni contatti col Napoli per Vrsaljko, in estate invece un po' meno. Sul Papu Gomez? Il Napoli ci aveva fatto un’ideuzza, lui è uno che può giocare in ogni competizione, son contento sia tornato a segnare".