Atalanta, al Mestalla con la maglia nerazzurra. Valencia in tenuta bianca

Atalanta con la consueta maglietta nerazzurra, pantaloncini neri e calzettoni neri; Valencia in maglia bianca, pantaloni neri e calzettoni bianchi. A meno di novità dell’ultimo minuto saranno queste le divise che Atalanta e Valencia utilizzeranno questa sera al Mestalla per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Completo arancione, invece, per l’estremo difensore della Dea, mentre sarà verde quello dei padroni di casa. Squadra arbitrale, infine, in maglia gialla e pantaloncini neri. A darne comunicazione è la stessa UEFA.