Dopo la splendida stagione impreziosita con il terzo posto e la qualificazione in Champions League, l'Atalanta punta a rinforzare la squadra ma prima deve sistemare alcuni giocatori in uscita che possono portare un tesoretto importante. Come spiega Tuttosport, si parla di Reca, Pessina e Varnier che non si sono mai visti in questa stagione e hanno bisogno di giocatore. Inoltre bisogna risolvere il futuro di D'Alessandro, Sportiello e Cornelius, giocatori mandati in prestito che posso portare soldi importanti mentre si cerca una squadra per Barrow che potrebbe partire in prestito perché ha bisogno di giocare con continuità.