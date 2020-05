Atalanta, altra settimana di allenamenti individuali. Il 18 maggio si tornerà in gruppo?

Una settimana decisiva. Per l'Atalanta, ma soprattutto per il calcio italiano. Nelle prossime ore il CTS si esprimerà sull'eventuale ripresa degli allenamenti di gruppo dopo il rinvio di ieri: la decisione finale spetterà al ministro della Salute Speranza e al premier Giuseppe Conte, ma i nerazzurri sperano di poter riprendere il lavoro collettivo già da lunedì prossimo. Una "fase 3" per il paese, ma soprattutto per il calcio: Gasperini vuole assolutamente riprendere in mano il gruppo e preparare l'eventuale ritorno in campo. Oltre al campionato c'è un quarto di finale di Champions League da giocare.

INCERTEZZA - Decisioni ufficiali ed eventuali date ancora non sono state rese note. Si vive nell'incertezza, anche se la prima settimana di allenamenti individuali è volata via senza troppi problemi. Le sedute facoltative hanno avuto un ottimo riscontro, la maggior parte dei giocatori nerazzurri ha iniziato un programma personalizzato incentrato soprattutto sulla parte fisica: nessun contatto col pallone, almeno per il momento. Nel frattempo i giocatori rientrati dall'estero dovranno rispettare la quarantena di 14 giorni. Poco male, le sedute potranno essere effettuate sui sette campi a disposizione.

VOGLIA DI RIPARTIRE - Gli obiettivi giocano un ruolo importante, ma la ripresa delle attività non si riduce soltanto alla corsa per il quarto posto: a Bergamo c'è tanta voglia di tornare alla normalità, passando anche per il calcio. Le prove tecniche, almeno a Zingonia, hanno dato esito positivo. Ora è il momento di capire quando si potrà tornare in gruppo: per tornare ad abbracciarsi, seppur metaforicamente, ma soprattutto per cercare di ripartire. Nonostante tutto.