Atalanta, anche Hateboer potrebbe partire: Faraoni o Lazovic i possibili sostituti

vedi letture

L'Atalanta non chiude la porta alla possibile cessione di Hateboer dopo il grande incasso per l'addio di Castagne con direzione Premier League. Nel caso in cui dovesse arrivare un'altra cessione sulle fasce, tornerebbero di moda i nomi di Lazovic (mancino che gioca a destra) e Faraoni, già seguiti prima dell'accelerata che ha portato Karsdorp in prestito dalla Roma con obbligo di riscatto in base alle presenze. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.