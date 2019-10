Atalanta, ancora Gasperini: "Tanti episodi contro in poche giornate"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato anche ai microfoni dei canali ufficiali della Dea dopo il 3-3 contro la Lazio: “Dobbiamo essere al di sopra di queste cose qua, se no non ne usciamo mai. Quegli episodi lì sono di una piccolezza tale che non possiamo neanche prenderli in considerazione, ce ne dobbiamo fregare. Quando vieni qua spesso succede così, noi dobbiamo essere contenti del nostro percorso, andiamo avanti perché era successo qualcosa di grave a Genova, contro la Fiorentina, devo capire questi due rigori. Sono episodi importanti in così poche giornate, ma la squadra continua a fare punti, la classifica è buona, quindi avanti così. Non possiamo giocare 90’ così, sono squadre forti ed è normale una reazione, ma questi sono episodi pesanti. Sul 3-2 la squadra ha reagito, ha avuto occasioni clamorose. Oggi con i rigori non si capisce più niente, si aggiusta tutto come si vuole per giustificare tutto. Andiamo avanti così, andiamo a Manchester anche se siamo un po’ arrabbiati perché potevamo essere molto in alto, ma lo siamo comunque. Il City è una delle squadre più forti d’Europa, andiamo lì per fare bella figura”.