© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si parla di come il duo Percassi junior-Sartori abbia messo le mani sul difensore centrale ventenne brasiliano del Fluminense Roger Ibanez da Silva, che con ogni probabilità già oggi sarà in Italia per visite e firma coi nerazzurri. Il giocatore, costato sui 4 milioni, era stato seguito con attenzione da Atletico Madrid e soprattutto dalla Juventus, ma i bergamaschi hanno anticipato tutti.