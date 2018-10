© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, è tornato sulla sfida con la Fiorentina, in particolare del presunto fallo di Toloi su Chiesa. "Il rigore di ieri? È incredibile possano accadere cose del genere. Il Var ha dato ottimi risultati, ma se non viene usato meglio lasciar perdere. Come dimenticare Firenze? Servirebbe un sonnifero. Purtroppo l'episodio ha condizionato il risultato, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina e siamo stati superiori".