Atalanta, Arana: "Al Siviglia ero disperato, ora mi sento bene"

Il nuovo esterno dell'Atalanta Guilherme Arana, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Siviglia, è impegnato ora con il Brasile U23 e ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di El Desmarque: "Sto cercando di svoltare con un nuovo club dopo esser caduto nella disperazione quando mi trovato in Andalusia. Sono stato accolto molto bene da tutti, mi sto godendo il momento. Al Siviglia volevo giocare a tutti i costi e non ci riuscivo, ora sono in un grande club dove mi sento bene e sono felice".