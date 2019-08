Il nuovo laterale dell'Atalanta Guilherme Arana, intervistato dai canali ufficiali dei nerazzurri, si è presentato così ai tifosi: "Sono molto contento di essere qui, darò tutto per questo club. L'Atalanta ha dimostrato grande considerazione nei miei confronti. Quando sono iniziati i contatti con la Dea mi sono documentato molto sul club. Ho degli amici che giocano in Italia, so che i nostri tifosi sono strepitosi e che la città è davvero bella. Voglio aiutare la squadra e i compagni. Ieri sono rimasto subito colpito, questo è un grande passo per la mia carriera. Mi piace giocare molto avanzato, ma sono un laterale mancino e devo anche difendere. So che in Italia è importante coprire bene, ho tanta voglia di mettermi in gioco e godermi a pieno questa nuova avventura".