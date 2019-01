© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel mirino dell'Atalanta c'è Roberto Inglese. Stando a quanto riferito dal Corriere di Bergamo, da Bergamo arriverà un'offerta da 18 milioni di euro sul tavolo di Aurelio De Laurentiis. La strategia del club nerazzurro è quella di regalare a Gasperini l'attaccante, attualmente in prestito al Parma, per la prossima stagione, in modo da riscattare Duvan Zapata e venderlo subito per fare una cospicua plusvalenza. E di plusvalenza di parlerebbe anche per quanto riguarda il Napoli, con il quale 'Bobby' non ha mai debuttato ufficialmente.