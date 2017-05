Atalanta, asta per Conti: il Chelsea sfida le milanesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aumentano le pretendenti per Andrea Conti, una delle rivelazioni dell'Atalanta delle meraviglie di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto raccolto dai colleghi di fcinternews.it, le società interessate all’acquisto di Andrea Conti continuano ad aumentare. In Italia il classe ’94 ha attirato le attenzioni di tutti i top club: Inter, Milan, Juventus e Napoli. Al di fuori del territorio italiano si sono fatti avanti Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Chelsea che hanno inviato più volte i propri osservatori a seguirlo. Particolarmente forte è l’interesse dei londinesi che, nella persona di Antonio Conte, vorrebbero Conti per replicare l'operazione fatta in estate con Marcos Alonso. Al momento comunque le piste più calde sono quelle che portano alle due milanesi. Ausilio e Mirabelli sono da tempo sulle tracce del biondo esterno destro e nelle prossime settimane si siederanno al tavolo delle trattative per discutere il possibile accordo con l'Atalanta e l’entourage del giocatore.