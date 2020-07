Atalanta, attenzione a Mourinho: lo Special One monitora Castagne

Timothy Castagne potrebbe non rinnovare con l'Atalanta. Il suo attuale accordo con il club nerazzurro è in scadenza nel 2021, ma a quanto pare il belga potrebbe scegliere un'altra destinazione. Sull'esterno degli orobici c'è anche il Tottenham di José Mourinho: lo Special One vuole rinforzare la squadra per la prossima stagione e tra i tanti nomi in lista c'è anche quello di Castagne. A riportarlo è il Daily Mail.