Atalanta, attenzione alla Premier: su Batshuayi c'è anche il Leeds di Bielsa

L'Atalanta sta cercando di capire quale sarà il futuro di Duvan Zapata. I nerazzurri - come anticipato dalla nostra redazione - stanno pensando a Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea. Il calciatore belga ha estimatori anche in Premier League: nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Daily Express, il Leeds di Marcelo Bielsa ha iniziato a sondare il terreno per capire quali saranno le richieste dei blues.