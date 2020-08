Atalanta, avanti per Florenzi: nelle prossime settimane nuovi contatti con la Roma

L'Atalanta continua a seguire con attenzione il possibile futuro lontano da Roma di Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Sky Sport nelle prossime settimane i nerazzurri torneranno alla carica per il jolly in uscita dalla Roma, per rinforzare la rosa anche dal punto di vista dell'esperienza internazionale in vista della prossima stagione.