© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta segue Kaan Ayhan per rinforzare la difesa, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il turco non convince fino in fondo Gian Piero Gasperini, soprattutto se dovesse essere lui il sostituto di Gianluca Mancini, visto che non conosce la Serie A.