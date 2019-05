Atalanta, Barrow: "Felice di essere entrato e di aver fatto gol"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Musa Barrow, giocatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali nerazzurri dopo la vittoria sul Genoa: “Voglio ringraziare Dio per questo giorno in cui è arrivato il mio primo gol in stagione. I miei compagni mi hanno aiutato in questo periodo in cui tutto è andato male per me. Ogni volta che la squadra ha bisogno di me io ci sono. Ora dobbiamo vincere ogni partita, sono contento di essere entrato e di aver fatto gol. In questo momento dobbiamo continuare con questa forma che abbiamo adesso, fare il nostro gioco. Io e i miei compagni siamo pronti. Dobbiamo pensare a una partita alla volta, ora dobbiamo pensare alla finale contro la Lazio. Poi penseremo alla Juve e al Sassuolo, facendo il nostro gioco per vincere”.