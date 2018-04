Atalanta, Barrow: "Felice per il gol. Europa? Continuiamo a giocare così"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Musa Barrow, giovane attaccante dell'Atalanta che ha messo a segno il suo primo gol in Serie A nel successo ottenuto contro il Benevento, ha parlato al sito ufficiale del club bergamasco: "Sono molto contento per il mio primo gol in serie A, ho provato davvero tanta emozione. Ho aspettato tante gare per questo. Gasperini vuole sempre che io entri in campo giocando bene per aiutare la squadra e arrivare in Europa League. Il Torino? Una buona squadra, noi dobbiamo continuare così, giocare bene per arrivare in Europa".