Atalanta, Barrow ha chiesto la cessione: occhi su Roger Martinez

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l'attaccante dell'Atalanta Musa Barrow nella giornata di ieri ha chiesto tramite il suo entourage di essere ceduto in prestito visto il troppo traffico in attacco. Non è facile però trovare un sostituto last minute, anche se la Dea è molto interessata a Roger Martinez del Club América. L'alternativa è Adam Ounas, che però vorrebbe trovare una soluzione che gli permettesse di giocare titolare, quindi dando la preferenza a club come Cagliari o Nizza rispetto ai nerazzurri.